الامارات | النصر يشجع الجمهور السوداني والأردني على حضور مبارياته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن توقيعه اتفاقية شراكة مع الناديين الاجتماعيين السوداني والأردني في دبي، ضمن جهوده الرامية للتعاون مع الجاليات المقيمة في الدولة، وتشجيع الجاليتين على حضور المباريات في استاد آل مكتوم، والانخراط في الفعاليات والمبادرات التي تقام بالنادي، ما يعود بالنفع والمردود الإيجابي على الطرفين من خلال شراكة بنّاءة ومستمرة تعزز التعاون الرياضي والإعلامي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية في نادي النصر محمد كاهور، والمدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم توفيق الزهروني، وموظفي النادي، وممثلي الجاليتين السودانية والأردنية في الإمارات. وقال النصر على موقعه الرسمي: «إن الاتفاقية تبرز التزام النادي بمسؤولياته المجتمعية، ورغبته الدائمة في إيجاد طرق للتواصل مع جميع شرائح المجتمع ودعمها في المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية».

من جهته، رحب المدرب السوداني بنادي النصر بشارة عبدالنظيف، في حديث للموقع الرسمي لنادي النصر، بالاتفاقية والشراكة بين النادي والجالية السودانية، مشيراً إلى العلاقة التاريخية التي تربط السودانيين بنادي النصر، مشيراً إلى أن علاقته مع نادي النصر بدأت عام 1979، عندما التحق للمرة الأولى بنادي النصر، واستمر مع النادي حتى الآن.

وتحدث الكابتن بشارة الذي عمل مدرباً للفريق الأول بنادي النصر وكذلك المراحل السنية وقطاع الناشئين ومدرسة الكرة بالنادي، عن العلاقة القوية بين الجالية السودانية والجمهور السوداني ونادي النصر.

• الاتفاقية تبرز التزام النادي بمسؤولياته المجتمعية، ورغبته الدائمة في إيجاد طرق للتواصل مع جميع شرائح المجتمع.