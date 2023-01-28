الامارات | الوحدة والوصل.. «قمة متكافئة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد فريقا الوحدة وضيفه الوصل تحقيق الفوز حينما يصطدمان الساعة 20:00 من مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها نظراً للتقارب الكبير على مستوى المواجهات التاريخية فيما بينهما، إذ خلال 27 مباراة سابقة فاز «العنابي» في 11 لقاء، مقابل 10 لـ«الإمبراطور» بينما سيطر التعادل على ست مناسبات.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بعد عودتهم لسكة الانتصارات بالفوز على بني ياس في الجولة الماضية ما رفع رصيدهم إلى 26 نقطة، وتشكل مواجهة اليوم مفترق طرق للفريق إذ إن الفوز يضمن له الاقتراب أكثر من الصدارة، بينما قد تؤدي الخسارة إلى تدحرجه للخلف، وعزز الفريق صفوفه باستعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا (26 عاماً) من الهلال السعودي لحل مشكلة الاستفادة من الفرص.

وفي المقابل، يدخل الوصل اللقاء وفي رصيده 25 نقطة وهو يرغب أيضاً في الحصول على النقاط الثلاث لتأكيد قدراته على المنافسة.