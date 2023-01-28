الامارات | فيديو جدلي يجبر والد ديوكوفيتش على متابعة ابنه من المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلّى والد نجم كرة المضرب، الصربي نوفاك سردجان ديوكوفيتش، عن حضور مباراة نجله في نصف بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب أمس في ملبورن، لعدم إثارة التوتر بعد جدلية ظهوره بجانب مشجعين يحملون علماً روسياً عليه صورة الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب في بيان: «أنا متواجد هنا فقط لدعم ابني»، رداً على الجدل الدائر في الساعات الأخيرة.

وتابع والد المصنف الأول عالمياً سابقاً: «لم يكن لديّ أي نية لتصدر عناوين الصحف أو إثارة أي تشويش. ولكي لا يحصل أي ارتباك خلال نصف النهائي لابني أو لمنافسه فضّلت مشاهدة المباراة من المنزل».

وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب أسترالي موالٍ لروسيا في موقع «يوتيوب»، سردجان ديوكوفيتش خارج الملعب رفقة رجل يحمل علماً روسياً تتوسطه صورة الرئيس فلاديمير بوتين. وعُلّق على الفيديو: «والد نوفاك ديوكوفيتش يدلي بتصريحات سياسية جريئة».