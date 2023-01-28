الامارات | قمتا «بلاي أوف الطائرة» تشدان الأنظار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل بطولة دوري الطائرة مراحلها الختامية مساء اليوم، بمواجهتي ذهاب المربع الذهبي «البلاي أوف»، وفي اللقاء الأول يستقبل بني ياس الساعة 07:00 مساء ضيفه العين على الصالة «السماوية»، فيما يستقبل الجزيرة شباب الأهلي في القمة الثانية بالتوقيت ذاته. وجاء تأهل بني ياس بعد تصدره الترتيب في المرحلة الأولى بـ31 نقطة من 11 انتصاراً، وبدوره، صعد الجزيرة ثانياً بـ31 نقطة لكن من 10 انتصارات، وشباب الأهلي ثالثاً بـ28 نقطة من 10 انتصارات أيضاً، وحل العين رابعاً بـ29 نقطة من تسعة انتصارات. وتُقام مباراتا الإياب الأربعاء المقبل.

ذهاب «المربع الذهبي»

■ الجزيرة - شباب الأهلي (الساعة: 19:00)

■ بني ياس - العين (الساعة: 19:00)