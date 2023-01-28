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الامارات | «الرابطة» تقدم برنامجاً ترفيهياً لكأس السوبر

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، اجتماعه الدوري السادس للموسم الجاري أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، وحضور أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تحضيرات كأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع العين والشارقة مساء 25 فبراير المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي تحت شعار «السوبر إماراتي».

ووجه مجلس الإدارة بتكثيف الجهود من فريق العمل المكلف بتنظيم الحدث، وذلك بتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للحدث، كما تسعى الرابطة لتقديم برنامج ترفيهي رياضي متكامل يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة، وقامت الرابطة بطرح تذاكر المباراة قبل شهر من موعدها، لتتيح للجماهير حجز مقاعدها مبكراً.

كما ناقش المجلس مبادرات زيادة الحضور الجماهيري والتركيز عليه خلال الموسم الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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