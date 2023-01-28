الامارات | لاعب مصاب بالسرطان: الصحة أهم من الأموال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إيمري تشان، للمرة الأولى بشكل علني، بشأن إصابته بالسرطان، وكشف عن التغيرات التي طرأت على حياته وتفكيره بسبب المرض. وقال تشان في مقابلة لمنصة «دي إيه زد إن»: «كان لدي ورم في الغدة الدرقية وأحتاج إلى جراحة عاجلة، فقد كان لابد من استئصال الغدة الدرقية، وهذا غيّر كثيراً في حياتي»، وذلك في إشارة إلى الجراحة التي خضع لها قبل أربعة أعوام. وأضاف: «تدرك أنه يمكنك الحصول على الكثير من الأموال ويكون لديك كل شيء، لكن الصحة هي أهم شيء».

وأوضح تشان أن الورم لم يكن يهدد حياته وليس له آثار لاحقة، ولكن بعد الجراحة كان عليه أن يتناول أقراصاً دوائية كل صباح مدى الحياة من أجل تعويض نقص هرمونات الغدة الدرقية، وأصبح عليه الخضوع لفحوص بشكل منتظم.

وشدد تشان على أهمية اهتمام الناس بأجسادهم، بغض النظر عن الحالة الصحية، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف شيء ما في وقت مبكر يكون التعامل معه ممكناً.