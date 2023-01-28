الامارات | دبا والجزيرة.. «انتصار عودة الأمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى كل من دبا الفجيرة والجزيرة إلى تحقيق فوز يعيد الأمل لكل منهما عندما يلتقيان في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 5:15 مساءً على استاد دبا الفجيرة، إذ تختلف طموحات كل فريق حول الهروب من شبح الهبوط بالنسبة إلى «النواخذة» والاستمرار في المنافسة على اللقب من جانب «فخر أبوظبي».

ويأمل دبا الفجيرة أن تتأقلم الصفقات الجديدة التي انضمت إلى الفريق في فترة الانتقالات الحالية بتعاقد «النواخذة» مع ثلاثة لاعبين برازيليين هما إيدو وبيدرو كاسترو وروجيرو ألفيس إلى جانب العماني خميس عبدالله وحبيب يوسف، إذ يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد أربع نقاط في مرحلة الذهاب بتحقيقه فوزاً واحداً، وتعادل في مباراة بينما خسر 11 مرة.

ورغم صعوبة المباراة ولكن المدرب حسن العبدولي يراهن على الصفقات الجديدة أن تشكل إضافة قوية بأن تساعد «النواخذة» على تجنب الخسارة مجدداً وعلى أقل تقدير الحصول على نقطة تدعم الفريق في لائحة الترتيب.

في المقابل يدخل الجزيرة اللقاء بهدف تعويض الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها في الجولة الـ13 بهزيمته أمام اتحاد كلباء بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الفريق عند 23 نقطة. وتعد مواجهة دبا الفجيرة مصيرية بالنسبة إلى «فخر أبوظبي» خصوصاً أن أي تعثر جديد سيعقد من مهمة الفريق في المنافسة على اللقب، كما قد تتسبب في دخول المدرب الهولندي مارسيل كايزر «دائرة الشك» بعدما تراجع مردود اللاعبين بشكل كبير في الفترة الماضية.