الامارات | الزيودي: بطولات الفجيرة أسهمت في نقلة كبيرة للعبة التايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد التايكواندو، الدكتور أحمد الزيودي، إن «استضافة وتنظيم الفجيرة للكثير من البطولات الدولية في التايكواندو أسهمت في نقلة نوعية وكبيرة للعبة، إذ أسهمت بشكل كبير في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة، بحيث أصبحت من الرياضات الجماهيرية والمميزة، والتي ينتظرها مستقبل واعد على المستويين الأولمبي والدولي».

وقال الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «بطولات الفجيرة أوجدت فرصة كبيرة للاعبي الإمارات والدول العربية للاحتكاك مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ما أسهم في تطور مستوياتهم الفنية، ما يساعد على أن تصبح الإمارات وتحديداً الفجيرة مركزاً عالمياً لرياضة التايكواندو». وأكد أن ذلك انعكس إيجاباً على «تايكواندو الإمارات»، حيث باتت اللعبة من أكثر الرياضات الفردية ممارسة من الرياضيين في الدولة في السنوات الـ10 الماضية، ما مهد لتنظيم بطولات مميزة وقاد إلى تأسيس اتحاد خاص بها. قائلاً إن «العديد من اللاعبين تم اكتشافهم خلال هذه البطولات وباتوا يشكلون أعمدة للمنتخبات الوطنية، وشاركوا في بطولات عربية ودولية وحققوا العديد من الإنجازات».