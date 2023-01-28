الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

تساءل مراقبون عن سبب تراجع أحد أندية دوري المحترفين بشكل مفاجئ عن عقد صفقة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم حاجة النادي لجهود لاعب يشكل إضافة جديدة للفريق.

تغطية

استغرب إعلاميون إقامة مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مدار أربعة أيام، موضحين أن ذلك يصعب من مهمة تغطيتهم الإعلامية لتزامنها مع فعاليات رياضية أخرى.

ضياء

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب النصر السابق ضياء السبع اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما طلب مدرب الفريق التعاقد مع لاعب لديه خبرة سابقة في الدوري، بينما لم يمانع لاعب سيفاسبور التركي من العودة إلى دوري المحترفين.

مستويات

وصف متابعون للنهائي الأول من دوري كرة قدم الصالات المستوى الفني الذي قدمه لاعبو الفريقين بأنه مميز، ويعكس تطوراً واضحاً في اللعبة، داعين الجمهور لعدم تفويت فرصة متابعة المباريات المقبلة.

مطر

يخضع قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها أخيراً إصابته في عضلة الفخذ، وكانت سبباً في غيابه عن لقاء بني ياس في الجولة الماضية.

انتقاد

انتقد إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين إدارة النادي بسبب ما وصفه بهدر أموال النادي بصفقات غير مجدية، خصوصاً على صعيد التعاقد مع اللاعبين الأجانب، مطالباً بتصحيح المسار من خلال تعاقدات جديدة في الانتقالات الشتوية الحالية.

مراقبون

طالب مراقبون اتحاد لعبة جماعية بإعادة تقييم عام للجان العاملة في الاتحاد بعد الإخفاقات الأخيرة التي تعرضت لها للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية، منتقدين عدم وجود رؤية واضحة لعمل الاتحاد.