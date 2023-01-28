اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا - الجزيرة 17:15

البطائح - كلباء 17:15

الوحدة - الوصل 20:00

كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون - توتنهام 22:00

مانشستر يونايتد - ريدينغ 00:00

جيرونا - 19:15

إشبيلية - إلتشي 21:30

كريمونيزي - إنتر ميلان 21:00

أتلانتا - سامبدوريا 23:45

الدوري الألماني

بريمن - فولفسبورغ 18:30

بايرن ميونيخ - آينتراخت 21:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا