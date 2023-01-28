الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا - الجزيرة 17:15
البطائح - كلباء 17:15
الوحدة - الوصل 20:00
كأس الاتحاد الإنجليزي
بريستون - توتنهام 22:00
مانشستر يونايتد - ريدينغ 00:00
جيرونا - برشلونة 19:15
إشبيلية - إلتشي 21:30
كريمونيزي - إنتر ميلان 21:00
أتلانتا - سامبدوريا 23:45
الدوري الألماني
بريمن - فولفسبورغ 18:30
بايرن ميونيخ - آينتراخت 21:30
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