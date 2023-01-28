الامارات | العين يقسو على «البرتقالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً مهماً على ضيفه عجمان بنتيجة 5-1 أمس، ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، ليضيف «الزعيم» النقطة 25 في رصيده، في حين تجمدت نقاط الضيوف عند 23. وقص الدولي التوغولي لابا كودجو شريط الأهداف في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية، وعزز زميله الدولي الأوكراني يارمولينكو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد متابعة لكرة شتتها حارس عجمان علي الحوسني. وواصل «البنفسج» ضغطه وعزّز بالثالث من يارمولينكو في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية قوية.

وبدأ عجمان الشوط الثاني بقوة وبهدف من بريستيج في الدقيقة 46، وكاد أزاروا يضيف الثاني لعجمان، لكنه أضاع ركلة جزاء بعد تصدٍ رائع من حارس العين خالد عيسى. وأثمر بعد ذلك ضغط العين عن الهدف الرابع بواسطة بندر الأحبابي في الدقيقة 70، وعاد لابا لاختتام مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة.