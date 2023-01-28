الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى وإعارة حسام أشرف للبنك موسما

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع ناصر منسى مهاجم البنك الأهلى، فى أولى صفقاته فى الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه.

وجاء التعاقد مع ناصر منسى لتدعيم خط الهجوم، مقابل إعارة حسام أشرف لاعب الزمالك الناشئ لفريق البنك الأهلى لمدة عام بجانب المقابل المدى.

ووجه مجلس ادارة الزمالك الشكر لللواء أشرف رئيس نادى البنك الاهلى واعضاء مجلس الادارة.

واعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة الزمالك انه يتبقى صفقتين يتم العمل على إنهائهم قبل نهاية الانتقالات الشتوية