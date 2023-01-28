شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يقدم واجب العزاء فى الكاتب الصحفى علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، على تقديم واجب العزاء في الزميل علام عبد الغفار، نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم المحافظات بجريدة الخليج 365، والذى أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وكان ”الخليج 365” قد بدأ في تلقي العزاء في الكاتب الصحفى علام عبد الغفار، ونائب رئيس التحرير، ورئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365، مساء اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة الراحل والزملاء والزميلات بالمؤسسة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، الذى وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى