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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: طاقم تحكيم من بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا.
طاقم تحكيم من بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 10 فبراير المقبل، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
منتخب اليد يخسر أمام ألمانيا 35/34 فى تحديد مراكز بطولة العالم لليد
خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.
الإسماعيلى يحقق الفوز الثانى فى الدورى على حساب الداخلية بثلاثية.. فيديو
حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد أسوان فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.
الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع المقاولون فى الدورى
تعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
انضمام رأفت خليل والدبيس وشعبان لمعسكر منتخب الشباب بمعسكر الإسماعيلية.. صور
المصرى يعلن ضم ثنائى بروكسى أحمد عماد وحسام جريشة.. رسميًا
لجنة الحكام تنظم 4 معسكرات لتطوير التحكيم المصري
وافق الاتحاد الأفريقي رسميا على متطلبات اتفاقية التدريب الأفريقية التى أنجزتها إدارة المدربين بناءً على تكليف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام للدكتور جمال محمد كمدير لإدارة المدربين بالاتحاد المصري.