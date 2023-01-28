شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 1 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: طاقم تحكيم من بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم من بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 10 فبراير المقبل، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

منتخب اليد يخسر أمام ألمانيا 35/34 فى تحديد مراكز بطولة العالم لليد

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

الإسماعيلى يحقق الفوز الثانى فى الدورى على حساب الداخلية بثلاثية.. فيديو

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. أسوان يتعادل مع طلائع الجيش 2 / 2 فى الجولة الـ16 بالدوري الممتاز تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد أسوان فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز. الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع المقاولون فى الدورى تعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

انضمام رأفت خليل والدبيس وشعبان لمعسكر منتخب الشباب بمعسكر الإسماعيلية.. صور

انضم الثلاثي رأفت خليل وكريم الدبيس ويوسف شعبان إلى المعسكر المغلق لمنتخب الشباب المقام حاليًا بالإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

المصرى يعلن ضم ثنائى بروكسى أحمد عماد وحسام جريشة.. رسميًا أتم مسئولو النادي المصري إجراءات التعاقد مع ثنائي فريق بروكسي المدافع أحمد عماد، وحسام جريشة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، وإنهاء الإجراءات بمساعدة محمد شوقي المدير الرياضي بفريق بروكسي لينضما إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في الميركاتو الشتوي الجاري.