شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 27/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة، الموافق 27/ 1/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: رسائل تحفيزية من أسامة نبيه لنجوم الزمالك قبل مواجهة فيوتشر، وفيريرا: حان وقت الوداع وتمنيت تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك.

رسائل تحفيزية من أسامة نبيه لنجوم الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي ستقام اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لرباعي حراسة المرمى بالفريق "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية"، على هامش المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعداداً لمباراة فيوتشر المقبلة في الدوري.

الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على شيكابالا قبل مباراة فيوتشر

اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، على محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض بعد الوعكة الصحية التى يعاني منها بعد إصابته بنزلة برد قوية، تسببت فى غيابه عن التدريبات الفترة الماضية ولقاء غزل المحلة الأخير.

برنامج تأهيلي لـ حمزة المثلوثي فى الزمالك للتعافى من إصابة السمّانة

وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، بسبب الإصابة التى يعاني منها فى عضلة السمانة، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة سلبية للاعب من التدريبات، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

تعليمات خاصة من أسامة نبيه لـ فتوح على هامش مران الزمالك

منح أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر على هامش المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

فيريرا: حان وقت الوداع وتمنيت تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك

ودع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعدما تمت إقالته من منصبه وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

طاقم تحكيم من بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 10 فبراير المقبل، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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