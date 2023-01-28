شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 27 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم، الجمعة، الموافق 27 / 1 / 2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

على معلول يعود لتدريبات الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة فى مونديال الأندية

انتظم الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، فى المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد «معلول» للمشاركة فى التدريبات بعدما قام الجهاز الفني بمنحه راحة عقب مباراة الزمالك التى فاز بها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة فى الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

حسين الشحات يبدأ المشاركة فى مران الأهلي بعد التعافي من إصابة الركبة

بدأ حسين الشحات، لاعب الأهلي، المشاركة فى تدريبات الفريق؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الشحات للتدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة فى الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك فى المران.

كريم فؤاد يبدأ جلسات العلاج فى الأهلي بعد جراحة الصليبي

تواجد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى النادي على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ كريم فؤاد أولى جلسات العلاج الطبيعي بعد عودته للقاهرة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التى خضع لها خارج مصر خلال الأيام الماضية.

مران الأهلي.. فقرات متنوعة استعداداً لمواجهة أوكلاند سيتى فى مونديال الأندية

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ قبل السفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الفريق لتدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس ضمن البرنامج الذى وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

الأهلى يتواصل مع سفارة مصر لتجهيز ترتيبات إقامة البعثة بالمغرب