شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك.. نتائج الجولة التاسعة من دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج الجولة التاسعة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن عن فوز كل من: الأهلى وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والزمالك على منافسيهم.

وتغلب الأهلى على الاتصالات بنتيجة 84/44، و طلائع الجيش على التأمين 89/75، وفاز الاتحاد السكندري على سموحة 71/57 وفوز الزمالك على الجزيرة 73/68.

ويصل عاصم مرعي، لاعب نادي إل جي سيكرز الكوري الجنوبي، إلى القاهرة يوم 20 فبراير القادم من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني للسلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

وأوضح عمرو مصيلحي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة المنتخبات، أنه تم الاتفاق مع عاصم مرعي على التواجد في القاهرة يوم 20 فبراير وتم حجز تذاكر الطيران الخاصة به بعد الاتفاق مع ناديه الكوري الجنوبي.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا كأس العالم خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير بصالة نادي الاتحاد السكندري.