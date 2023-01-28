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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 27-1-2023 برصيد 7 أهداف، وحل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ثانيا برصيد 6 أهداف، وجاء محمد شريف مهاجم الأهلى ثالثاً برصيد 5 أهداف.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى:

أحمد الشيخ غزل المحلة 7

أحمد سيد زيزو الزمالك 6

محمد شريف الأهلي 5

رفيق كابو إنبي 5

رمضان صبحي بيراميدز 5

فاجري لاكاي بيراميدز 5

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 5

مصطفى فتحي بيراميدز 5

مروان حمدي المصري البورسعيدي 4

جوزيف أوشايا المقاولون العرب 4

محمد رضا بوبو فيوتشر 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

رزقي حمرون فاركو 4

كريم بامبو البنك الأهلي 4

جون أوكولي المقاولون العرب 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

المقاولون 0 -0 الاتحاد السكندرى

تعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة وذلك بعدما خاض 16 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 26 يحتل بها المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاءين وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا مثلها.

أسوان 2-2 طلائع الجيش

تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد أسوان فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفى أسوان محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج فى الدقيقتين 22 و59، فيما سجل ثنائية طلائع الجيش محمود وادى ومصطفى الخواجة فى الدقيقتين (4+45 و46).

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أسوان إلى 19 نقطة ويبقي في المركز التاسع، كما يرتفع رصيد الطلائع إلى 16 نقطة ويبقي في المركز الثاني عشر أيضاً.

الإسماعيلى 3 – 1 الداخلية

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح محمد مخلوف التسجيل للإسماعيلى في الدقيقة 22 ثم عزز التونسى فراس شواط تقدم الدراويش بالهدف الثانى في الدقيقة 41، واختتم محمد الشامى أهداف الإسماعيلى في الدقيقة 85 بينما سجل هدف الداخلية الوحيد مصطفى فوزى في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 13 محتلا المركز الثالث عشر .