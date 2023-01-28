شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن استقالة عطية السيد رئيس قطاع الناشئين بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن تقديم عطية السيد رئيس قطاع الناشئين، عن استقالته، وقال عامر عبر صفحته الرسمية: "الكابتن عطية السيد تقدم باستقالته من وظيفته في نادي سموحة لإصراره على استمرار الرياضيين في فرق الناشئين في نادي سموحة بكثافة كبيرة".

وأضاف عامر: "الكابتن عطية السيد أصر على وجود 116 رياضيا، بعد أن كان عددهم العام السابق 82، طلبت منه من خلال مدير النشاط الرياضي تخفيض أعداد الرياضيين، خاصة في الفرق التي تلعب على بطولة الإسكندرية؛ لأن هؤلاء الرياضيين يكلفون النادي أرقاما كبيرة وبدون جدوى حقيقية.

وتابع: "عطية السيد تعهد بتخفيض 49 رياضيا، للأسف خفض 26 فقط، وطالب بسداد مستحقات مالية كبيرة للرياضيين، لم نطلب منه تخفيض أي لاعب في الفرق التي تلعب بطولة الجمهورية، على أساس إعادة تخفيض غالبيتهم فور انتهاء الموسم الرياضي.

واختتم عامر حديثه قائلا: "عطية السيد تمسك بموقفه وقدم استقالته ويرغب في عقد لقاء مع المدربين لإقناعهم بأن سموحة يرفض دفع مستحقات الرياضيين الذين حملهم على نادي سموحة والذي تبنى سياسة إحضارهم، وغالبيتهم ليس له ضرورة من وجوده في النادي (النادي ملتزم بجميع تعهداته وعقوده)، طبعا قبلنا استقالته ورفضنا أن يجتمع بأي أطراف أخرى داخل النادي؛ لأنه ترك وظيفته برغبته وإصراره وبدون سابق إنذار، وبالمناسبة هو أغلى رئيس قطاع ناشئين في مصر بالكامل، والمنوط به هو خلق كوادر من أبناء الأعضاء الاجتماعيين وليس التوسع في الرياضيين، شكرا كابتن عطية السيد لقد أديت واجبك وكامل الاحترام لك، وتمنياتنا لك بالنجاح".