شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي فيوتشر يقترب من الغياب من مباراة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فيوتشر صعوبة كبيرة في تجهيز ثنائي الفريق، سعد سمير وعمر كمال عبد الواحد قبل مباراة الزمالك المرتقبة، وكشف مصدر بفيوتشر في تصريحات لـ"الخليج 365"، صعوبة لحاق كلا اللاعبين باللقاء المرتقب.

وخاض كل من: سعد سمير وعمر كمال تدريبات انفرادية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، وتبعه محاضرة فنية من علي ماهر لشرح بعض الأمور للاعبين.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك في الجولة 16 من الدوري والمقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى تأكد غياب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، بعد إصابته بتمزق بمقدار 7 م في العضلة الخلفية.

وشدد علي ماهر على أن الفريق الأبيض أصبحت لديه دوافع كبيرة للقتال أمام فيوتشر من أجل مصالحة الجماهير، وهو ما يستدعي تركيز اللاعبين للخروج باللقاء إلى بر الأمان.

وكان فيوتشر قد تعادل في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى، ولم يتلق أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا آخر.