في ظهوره الأول.. أوباما يتألق مع الحزم ويحرز هدفين في الدوري السعودي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تألق يوسف أوباما، لاعب الزمالك المعار لصفوف نادي الحزم السعودي، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على جدة بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، بالدوري السعودي.

وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري "يلو" السعودي.

وظهر أوباما بقميص فريق الحزم للمرة الأولى، حيث شارك بصفة أساسية ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 53 و77، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الحزم للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.