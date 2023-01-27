شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لأطفال "كابيتانو مصر": لاعب الكرة المبدع ما ينفعش يخاف من الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شادى محمد، نجم الأهلى سابقا، العديد من الرسائل المهمة لأطفال "كابيتانو مصر" مع انطلاق الحلقة الثانية عشرة، أهمها أن لاعب الكرة لا بد أن تكون أعصابه قوية ولا يخاف من الكرة، موضحا أنه مؤمن بإمكانياتهم الفنية.

واختبر سيد معوض وشادى محمد لاعبى كابيتانو مصر في التسديد على المرمى من خلال واضع "غمامة" على العين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.