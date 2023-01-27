شكرا لقرائتكم خبر عن رامى شعبان لأطفال "كابيتانو مصر": تمنيت رؤية محمد صلاح بقميص آرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى شعبان، حارس مرمى آرسنال الإنجليزى السابق، إنه كان يتمنى انضمام محمد صلاح نجم ليفربول للجانرز، مؤكدا أن "مو" لاعب كبير جدا وكان يتمناه يرتدى قميص آرسنال بعد رحيله عن فريق روما الإيطالى.

ورد شعبان خلال حواره مع لاعبى كابيتانو مصر، على سؤال أفضل الفنانين الذين يحب السماع لأصواتهم قائلا: "بحب عمرو دياب وهشام عباس ومصطفى قمر".

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.