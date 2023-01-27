شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعتمد على صفقات سموحة الجديدة فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على الدفع بالصفقات الجديدة في التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام إنبى ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى أحمد سامى لتجهيز كل من محمد الصباحى الوافد الجديد من فريق الاتحاد السكندرى و زياد طارق و محمد المغربى، لاعبى الأهلى المعارين للفريق السكندرى، و أحمد مصطفى لاعب الفريق الذى عاد من الإصابة، و الهانى سليمان حارس المرمى، و أحمد حكم و الياسيلا الذين لم يشاركوا في المباريات الفترة الماضية.

واختتم فريق سموحة تحت قيادة مديره الفنى الجديد أحمد سامى، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق إنبى فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، والمقرر لها الأحد المقبل قبل السفر إلى القاهرة و الدخول فى معسكر مغلق.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له أمس بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

ويتكون الجهاز الفني لسموحة من: أحمد سامى مدير فنى، هانى العجيزى وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة سقط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.