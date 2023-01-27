شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف سبب الاستعانة بمؤمن زكريا فى جهاز سموحة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن السبب وراء الاستعانة بخدمات مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، فى الجهاز الجديد لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على موقع "تويتر": "علاقتي بمؤمن زكريا ليست وليدة اللحظة، ولكنها علاقة ممتدة لسنوات طويلة يكفي أنه أول لاعب وثق فينا ووقع لنا في أول سنة دوري ممتاز وكان قمة الأخلاق والاحترام ولم يحدث نصيب ولعب للمصري، ولكن علاقتي به لم تنقطع وقام بزيارتي أكثر من مرة".

وأضاف فرج عامر: "استرشدت برأيه في العديد من اللاعبين الذين لعبوا لسموحة قبل انضمامهم، وكان خير العون ولم يخذلنا أبدا، ولذا فهو صاحب فضل وله علينا حق ووجوده قيمة كبيرة ورمز للأمانة والرجولة، مؤمن زكريا ليس لاعب كرة، أو نجم كبير فقط، مؤمن زكريا أيقونة رياضية مصرية".

وعن الصفقات، قال فرج عامر: "حسام حسن 6 أشهر بدون مقابل انتقال، زياد طارق سنة ونصف بدون مقابل انتقال، محمد المغربي أول 6 أشهر بدون مقابل انتقال، والسنة التالية مقابل مليون جنيه، أحمد الصباحي انتقال حر من الاتحاد، ندعم الفريق بنجوم وبأقل ميزانية ممكنة، محاولة تحقيق المستحيل لعودة سموحة لمكانة الطبيعي".

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

ويتكون جهاز أحمد سامى في سموحة من أحمد سامى مدير فنى، وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.