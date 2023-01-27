شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة للإسماعيلى بعد الفوز على الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، فى أعقاب الانتصار على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الاستعداد للقاء الاتحاد السكندري بالجولة الــ17 من المسابقة.

ونشر موقع الإسماعيلى الرسمى، بيانًا تقدم خلاله بخالص الشكر والتقدير لجماهيره العريضة التي تثبت يوماً بعد يوم بأنها تحرك الصخر وفرس الرهان الرابح والداعم الأهم والاكبر للفريق من خلال حرصها على الحضور بشكل دائم ومكثف داخل الديار وخارجها من أجل إستعادة مسيرة الانتصارات وخروج الفريق من سلسلة التعثرات التي تعرض لها منذ بداية هذا الموسم.

كما يشكر النادي الإسماعيلي اللاعبين و الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو الذي يعمل في أجواء غاية في الصعوبة إلا أنه تحمل المسئولية بكل شجاعة واقتدار ونجح في تطوير الأداء ووضع الفريق في مساره الصحيح وبدء العودة لطريق الانتصارات رغم حجم الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

واستعاد الفريق مسيرة الانتصارات بعد طول غياب حيث يعد هو الأول فى عهد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني والثاني للفريق هذا الموسم.

ثلاثية الدراويش حملت توقيع كلاً من محمد مخلوف والتونسي فراس شواط ومحمد الشامي بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني بينما سجل مصطفى فوزي هدف الداخلية الوحيد.

ويعد هذا الانتصار هو الأول للدراويش تحت قيادة أحمد حسام ميدو والثاني للفريق هذا الموسم.

اللقاء شهد حضور جماهيري مكثف والتي كان لها مفعول السحر فى حصد الانتصار وتحفيز اللاعبين لتقديم أداء مميز طوال التسعين دقيقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة الثانية عشر متساوياً مع فريق البنك الأهلي بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة الثالثة عشرة.