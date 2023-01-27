شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن عن صفقتين جديدتين فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري إتمام إجراءات التعاقد مع الثنائي، السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام، لاعبي فريق الفيوم، أحد أندية الصعيد بالدوري الممتاز ب، وتعاقد نادي المصري البورسعيدي مع الثنائي السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام من صفوف فريق الفيوم، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد حصول إدارة المصري على الاستغناء الخاص بكلا اللاعبين وسداد المقابل المادي لانتقالهما.

جدير بالذكر أن اللاعب السعيد كمال "سعيدو" والبالغ من العمر 24 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع، فيما يشغل اللاعب مازن عزام البالغ من العمر 21 عامًا مركز الظهير الأيمن.

ويعتبر سعيدو وعزام الصفقتين رقم 5,6 للفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد ضم الرباعي، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي.