شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم حكام مباراة المصرى و فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو و المصري البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري إلى الحكم أحمد حمدي و تامر رشاد و خالد رمضان و سامح حسين و مصطفي مدحت حكم فيديو و محمد عيد الحافظ مساعد فيديو .

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك الليلة.

وعكف الجهاز الفنى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة إنبى الأخيرة بالدوري، التي خسرها بهدف دون رد.

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة المصري بالجولة الجديدة للمسابقة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16.

وخسر فاركو مباراته الأخيرة مع إنبى بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.