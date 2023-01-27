شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء أفضل لاعب فى مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 26 يحتل بها المركز السادس فى جدول الترتيب.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. محمود أبو السعود، خط الدفاع .. جوزيف بنسون، أحمد علاء، فاروق نور الدين، عمر فايد، خط الوسط .. عبد الرحمن "جبنة"، محمد مجلى، أحمد الشيمى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم .. جون أوكلى، أمادو أنياص.

ودخل الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. مهدى سليمان، خط الدفاع .. هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل، خط الوسط .. خالد الغندور، مورو ساليفيو، محمد محمود، إسلام عبد النعيم، الهجوم .. أوستين أوموتو، أحمد عادل "ميسى".