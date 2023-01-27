صحيفة: فيريرا يرفض طلب الزمالك بشأن الشرط الجزائي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت سائل إعلامية أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض فكرة الحصول على شهر واحد، من أجل فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

يأتي هذا بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إقالة فيريرا خسارة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتولي أسامة نبيه المسئولية خلفا له.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قله إن فيريرا طلب الحصول على شهرين باقي مستحقاته، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ 3 أشهر بعد فسخ عقده بناء على رغبة رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة يوم الاثنين المقبل من أجل حسم هذا الملف المتعلق بمسألة فسخ العقد الخاص بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وسيتواجد في الجلسة محامي المدرب البرتغالي إلى جانب وكيله، من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام غزل المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد غزل المحلة.

يشار إل أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.