شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة وذلك بعدما خاض 16 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 26 يحتل بها المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاءين وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا مثلهم.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. محمود أبو السعود، خط الدفاع.. جوزيف بنسون، أحمد علاء، فاروق نور الدين، عمر فايد،خط الوسط.. عبدالرحمن "جبنة "، محمد مجلى، أحمد الشيمى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. جون أوكلى، أمادو أنياص.

ودخل الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. مهدى سليمان، خط الدفاع.. هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل، خط الوسط.. خالد الغندور، مورو ساليفيو، محمد محمود، إسلام عبد النعيم، الهجوم.. أوستين أوموتو، أحمد عادل "ميسى".