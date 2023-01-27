شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الإسماعيلى أقوى بجماهيره وسنقاتل لتحقيق الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي الانتصار الذى تحقق اليوم للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق بالسعة الكاملة من أجل تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الفريق أقوى بجماهيره ولن يستطع العودة لمكانته المعروفة بدون مساندة جماهيره.

وأضاف: "هذا الفوز هو مجرد البداية من حق اللاعبين والجماهير الفرحة، وسنبدأ بعد ذلك الاستعداد لباقي المباريات الصعبة التي سنقاتل من أجل تحقيق الأفضل فيها وتحسين وضعية الفريق هذا الموسم".

واسترسل: "الانتصار كان مستحقًا وعن جدارة بعد التفوق على مدار الشوطين، تحدثت من قبل أن الفريق كان فى حاجة لانتصار بهدف عودة الثقة وهو ما تحقق اليوم".

وتابع : "الفوز تحقيق بدعم الجماهير والروح القتالية التي ظهرت على كل عناصر الفريق أود أن أشكرهم كثيرا وأطالبهم بالاستمرار على هذا المنوال والبناء منذ تلك اللحظة بغية تحقيق النتائج المطلوبة وتعويض نزيف النقاط التي تعرضنا له خلال المباريات الماضية".

وأكمل حديثه : "واجهنا فريق مكافح للغاية يقاتل على كل لعبة وفرصة لكننا نجحنا فى استغلال نقاط الضعف لديهم وهز شباكهم ، التنظيم ظهر بشكل واضح على جميع اللاعبين وأراه من أسباب الفوز".

واختتم تصريحاته : "لقاء اليوم حمل العديد من المكاسب أهمها عودة الثقة بين اللاعبين والجماهير بجانب ظهور أكثر من عنصر واعد يمثلون مستقبل مشرق للفريق ، علينا أن نستمر فى القتال لحصد انتصار فى الإسكندرية والمضي قدماً نحو صعود الفريق بجدول الترتيب خاصة بعد تخلص اللاعبين من الضغوط".

وكان حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أحراز محمد مخلوف لاعب فريق الاسماعيلى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 22 عقب تمريرة رائعة من زميلة محمد عبد السميع من على حدود منطقة الجزاء ليسديدها مخلوف داخل الشباك بينما عزز التونسى فراس شواط بالهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 41 برأسية رائعة بالحارس رضا السيد عقب عرضية زميله عماد حمدى بينما قلص الفارق لفريق مصطفى فوزى في الدقيقة 75 بينما تمكن محمد الشامى في الدقيقة 85 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 13 محتلا المركز الثالث عشر .