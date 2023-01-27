شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق المقاولون العرب عن طريق جون أوكلى و أمادو أنياص وعبد الرحمن "جبنة" بينما ظهرت هجمات الاتحاد السكندرى عن طريق أوستين أوموتو وأحمد عادل "ميسى".

وجاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود .

خط الدفاع: جوزيف بنسون ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، عمر فايد .

خط الوسط: عبدالرحمن " جبنة " ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، أحمد عاطف " قطة ".

الهجوم: جون أوكلى ، أمادو أنياص .

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش يضم كل من :

حراسة المرمى: مهدى سليمان .

خط الدفاع: هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل .

خط الوسط : خالد الغندور، مورو ساليفيو، محمد محمود ، إسلام عبد النعيم .

الهجوم: أوستين أوموتو، أحمد عادل "ميسى".