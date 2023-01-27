الامارات | 10 منتخبات تشارك في "كوبا أميركا 2024" وتقام في الولايات المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حسب ما أعلن الاخير اليوم. وقال اتحاد كونكاكاف ان البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان (كونكاكاف وكونميبول). ويعتبر الإعلان جزءا من سلسلة من التعاون الجديد بين اتحادي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وتشارك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026 ويُنظر إلى استضافة كوبا أمريكا على أنها بناء مثالي لتلك البطولة العالمية. كما ستضمن كوبا أميركا 2024 للدول الثلاث المضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيًا لنهائياتها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، خوض مباريات تنافسية إضافية في إطار استعداداتها للعرس العالمي. واستضافت الولايات المتحدة سابقًا نسخة خاصة من كوبا أمريكا في عام 2016 بمشاركة منتخبات من الكونكاكاف. وكانت النسخة الأخيرة اقيمت في 2021 واحرزت لقبها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة. وستتأهل منتخبات الكونكاكاف الستة الى كوبا أمريكا عبر دوري أمم الكونكاكاف 2023/24.