الامارات | كايل من فريق "تورك" بطلا للمرحلة الأولى من "طواف الشارقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز دراج فريق "تورك" جوردان كايل لقب المرحلة الأولى من طواف الشارقة الدولي الثامن، خلال منافسات أقيمت في جو غائم ممطر ورياح شتوية باردة مما صعب من مهمة المتسابقين، وبدأت وانتهت أمام مصرف الشارقة الإسلامي بمنطقة الممزر.

وشهد السباق، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. وتوج الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الإتحاد العربي للدراجات كايل بلقب السباق، بينما حل ثانيا اليوناني سورساكيس ثم نسيم السعيدي من شرطة دبي. وضمت فريق تورك كلا من: كايل جوردان، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار اشوف خضيري ولانس لورانس.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.