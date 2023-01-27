هزيمة مشرفة.. منتخب اليد يخسر بصعوبة أمام ألمانيا في تحديد مراكز مونديال اليد

الشارقة - اميمة ياسر - خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد بصعوبة، أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة17/14 لصالح المنتخب الألمانى وسط سعى لاعبى الفراعنة لتحقيق الفوز لتحسين مركز الفراعنة فى هذه النسخة.

بينما شهد الشوط الثانى تفوق ملحوظ من جانب الفراعنة لتقليل فارق الأهداف ومن ثم تحقيق التعادل، ليتم اللجوء للوقت الإضافى حتى انتهى بتفوق ألمانيا بفارق هدف.

وكانت منتخب مصر قد خسر أمام نظيره السويدي الأربعاء الماضي، بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم، لينافس على المراكز من الخامس إلى الثامن .