شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى رجل مباراة الإسماعيلى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد الشامى صانع ألعاب فريق الإسماعيلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد المساهمة في إحراز هدف للدراويش الثالث والتألق في اللقاء.

وكان حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أحراز محمد مخلوف لاعب فريق الاسماعيلى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 22 عقب تمريرة رائعة من زميلة محمد عبد السميع من على حدود منطقة الجزاء ليسديدها مخلوف داخل الشباك بينما عزز التونسى فراس شواط بالهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 41 برأسية رائعة بالحارس رضا السيد عقب عرضية زميله عماد حمدى بينما قلص الفارق لفريق مصطفى فوزى في الدقيقة 75 بينما تمكن محمد الشامى في الدقيقة 85 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 13 محتلا المركز الثالث عشر .