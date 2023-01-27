شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام رأفت خليل والدبيس وشعبان لمعسكر منتخب الشباب بمعسكر الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثلاثي رأفت خليل وكريم الدبيس ويوسف شعبان إلى المعسكر المغلق لمنتخب الشباب المقام حاليًا بالإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وشهد مران أمس استخدام تقنية GPS لتعقب اللاعبين وقياس مجهود وأداء كل لاعب واستخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية، بجانب تحديد التمركز للاعبين داخل الملعب، كما تم استخدام تقنية Polar للتعرف على معدل ضربات القلب، وكمية السعرات الحرارية المستهلكة لكل لاعب، تحت اشراف الجهاز الطبي للمنتخب .

في السياق ذاته، تواجد حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم في المران للتنسيق مع محمود جابر بشأن مستجدات برنامج إعداد المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا في ضوء اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالتواصل المستمر مع منتخب الشباب لتوفير كافة احتياجاته قبل البطولة المرتقبة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.