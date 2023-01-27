شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن ضم ثنائى بروكسى أحمد عماد وحسام جريشة.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو النادي المصري إجراءات التعاقد مع ثنائي فريق بروكسي المدافع أحمد عماد، وحسام جريشة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، وإنهاء الإجراءات بمساعدة محمد شوقي المدير الرياضي بفريق بروكسي لينضما إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب الحساب الرسمي للمصري: حسام جريشة وأحمد عماد ينضمان لكتيبة النسور الخضراء.. أهلاً بكم في نادينا.

كما اتفق مجلس إدارة النادي المصري مع ثنائي الفريق، عمرو مرعي وعمرو طارق، على الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفسخ عقديهما بالتراضي.

وكان عمرو طارق قد طلب من إدارة المصري فسخ التعاقد لأسباب أسرية تستدعي سفره خارج البلاد، فيما يأتي طلب مرعي بعد خروجه المستمر من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

ووافق مجلس المصري على انتقال محمد دبش مدافع الفريق البورسعيدي إلى الاسماعيلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري وذلك بعد موافقة الجهاز الفني، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لاتمام انتقال اللاعب.

و يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.