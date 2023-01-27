شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحقق الفوز الثانى فى الدورى على حساب الداخلية بثلاثية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أحراز محمد مخلوف لاعب فريق الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 22 عقب تمريرة رائعة من زميلة محمد عبد السميع من على حدود منطقة الجزاء ليسديدها مخلوف داخل الشباك بينما عزز التونسى فراس شواط بالهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 41 برأسية رائعة بالحارس رضا السيد عقب عرضية زميله عماد حمدى بينما قلص الفارق لفريق مصطفى فوزى في الدقيقة 75 بينما تمكن محمد الشامى في الدقيقة 85.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقطة بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 13 محتلا المركز الثالث عشر .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق الإسماعيلى وهجمات خطرة عن طريق محمد الشامي و فراس شواط في غياب تام من قبل لاعبى فريق الداخلية .

و خاض تشكيل الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام "ميدو" كالتالى:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف.

أمامهما: محمد عبد السميع – عمر الساعي – محمد الشامي.

الهجوم: فراس شواط.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة يضم كل من :

الحارس: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبد العزيز السيد.

الوسط: مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون.

الهجوم: سمير فكري – عبد الله أوجيفيني – حسين رجب.