شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون والاتحاد السكندرى فى مواجهة الجبل الأخضر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل باستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

خط الدفاع .. جوزيف بنسون ، أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، عمر فايد .

خط الوسط .. عبدالرحمن " جبنة " ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، أحمد عاطف " قطة ".

الهجوم .. جون أوكلى ، أمادو أنياص .

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش يضم كلا من:

حراسة المرمى .. مهدى سليمان .

خط الدفاع .. هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل.

خط الوسط .. خالد الغندور، مورو ساليفيو، محمد محمود، إسلام عبد النعيم.

الهجوم .. أوستين أوموتو، أحمد عادل "ميسى".

ويدخل المقاولون المباراة متسلحا بمعنويات كبيرة، نظرا للنتائج المميزة التى حققها شوقى غريب، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق فى الثالث من أغسطس الماضى، حيث قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 22 مباراة، حتى الآن، حقق خلالها 11 انتصارا، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 4 لقاءات فقط خلال الموسمين الماضى والجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس فى جدول الترتيب.