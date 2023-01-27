شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تنظم 4 معسكرات لتطوير التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقدم فاروق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة ثلاثة معسكرات لحكام الدرجة الأولى تحت 35 عامًا، ومعسكر للحكمات المصريات، ووافق المجلس على المقترح.

واستضافت منطقة الإسكندرية، برئاسة عامر حسين، ثلاثة معسكرات، بينها اثنان لحكام الوجه البحري تحت 35 عامًا، ومعسكر للحكمات المصريات، بينما تستضيف جامعة بني سويف معسكر حكام الوجه القبلي تحت 35 عامًا.

وشملت المعسكرات التي أقيمت محاضرات نظرية وعملية للحكام، وشرح لمختلف مواد قوانين التحكيم، وكذلك استعراض لأبرز الحالات التحكيمية في مسابقات "القسم الثاني" وأبرز الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيز الحكام بالشكل الأمثل خلال المراحل المتبقية من عمر المسابقات.