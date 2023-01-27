شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 30/30 بين منتخبى مصر وألمانيا لكرة اليد.. واللجوء لوقت إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلى من مواجهة منتخب مصر لرجال كرة اليد مع نظيره الألمانى بنتيجة30/30، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد ، ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة17/14 لصالح المنتخب الألمانى، وسط سعى لاعبى الفراعنة لتحقيق الفوز لتحسين مركز الفراعنة فى هذه النسخة.

بينما شهد الشوط الثانى تفوق ملحوظ من جانب الفراعنة لتقليل فارق الأهداف ومن ثم تحقيق التعادل.

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى أول أمس الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 ، والتى تستمر حتى 29 يناير الجارى، لينافس المنتخب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).