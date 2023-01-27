موعد قمة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره أرسنال، على ملعب الاتحاد، فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

واستهل فريق مان سيتي مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز على تشيلسي بعد الفوز عليه بنتيجة ساحقة 4-0 على إستاد الاتحاد.

فيما تغلب أرسنال على فريق أكسفورد يونايتد بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في نفس الدور، لتضعهم قرعة الدور الرابع وجهًا لوجه مساء اليوم.

التشكيل المتوقع لمان سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، إيمريك لابورت.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

التشكيل المتوقع لأرسنال

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: وينتشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: جرانت تشاكا، توماس، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، نيكتياه، ساكا.

القناة الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم 1