شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف موقفه من صفقات يناير.. وحقيقة احتياج الفريق لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الإدارة التنفيذية تسير وفق خطة عمل واضحة فيما يخص مسألة التعاقدات الجديدة، ودعم الفريق بلاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وقال المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن النادي لا يتعاقد سوى مع اللاعب الذى يحتاجه بالفعل، ويمثل إضافة إلى الفريق، والجهاز الفني يحدد احتياجاته من اللاعبين والنواقص التي يحتاج إلى سد العجز فيها، وفى ذلك تتحرك الإدارة التنفيذية، ولكن بشرط أن يكون النادى فى حاجة فعلية للاعب المنضم حديثا، ويجب أن يكون إضافة قوية للفريق ويستحق أن يرتدي قميص نادي بيراميدز.

وأشار هاني سعيد إلى أنه فيما يخص الحديث حول التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الحالية، فإنه يرى أن الخط الأمامي للفريق يؤدى بالصورة المطلوبة، وجميع مراكز خط الهجوم تقدم الإضافة الكبيرة، وعلى سبيل المثال كل اللاعبين، سواء فخرى لاكاي أو فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإسلام عيسى وحتى إبراهيم عادل بعد عودته من الإصابة، جميعهم سجلوا أهدافا وبالتالي ليس هناك قلق على خط الهجوم، والأمور تسير في الإطار الصحيح والفريق جاهز للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم، سواء الدوري أو الكأس، أو بطولة الكونفدرالية.

وكان بيراميدز أنهى إجراءات تعاقده بشكل رسمي مع أحمد توفيق قادما من صفوف نادي البنك الأهلي، فى إطار خطط النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع أحمد توفيق عقده مع نادي بيراميدز يستمر بموجبه حتى عام 2025.

يذكر أن أحمد توفيق لعب من قبل في صفوف أندية المنصورة والزمالك وبيراميدز، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري إلى البنك الأهلي، ليعود مجددا إلى صفوف بيراميدز.

أحمد توفيق من مواليد 1 أكتوبر عام 1991 في الشرقية، وتدرج في المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة، وحمل الصفة الدولية في سبتمبر عام 2015، ولعب 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.