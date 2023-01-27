شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الداخلية بثنائية فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاسماعيلى على نظيره الداخلية بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد مخلوف لاعب فريق الاسماعيلى هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 22 عقب تمريرة رائعة من زميله محمد عبد السميع من على حدود منطقة الجزاء ليسديدها مخلوف داخل الشباك بينما عزز التونسى فراس شواط بالهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 41 برأسية رائعة بالحارس رضا السيد عقب عرضية زميله عماد حمدى .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق الإسماعيلى وهجمات خطيرة عن طريق محمد الشامي و فراس شواط فى غياب تام من لاعبى فريق الداخلية.

وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام " ميدو " كالتالى :

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف.

أمامهما: محمد عبد السميع – عمر الساعي – محمد الشامي.

الهجوم: فراس شواط.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة يضم كل من :

الحارس: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبد العزيز السيد.

الوسط: مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون.

الهجوم: سمير فكري – عبد الله أوجيفيني – حسين رجب.