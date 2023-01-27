شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصر عضواً فى اتفاقية التدريب الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الأفريقي رسميا على متطلبات اتفاقية التدريب الأفريقية التى أنجزتها إدارة المدربين بناءً على تكليف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام للدكتور جمال محمد كمدير لإدارة المدربين بالاتحاد المصري.

وتم إنجاز البنود الثمانية المؤهلة لبدء تنفيذ الرخص التدريبية الأفريقية. Pro. D. C. B وطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ترجمة المحتوي العلمي للرخصة A إلى اللغة الإنجليزية.



مصر عضوا في اتحاد التدريب



مصر في عضوية التدريب



مصر وعضوية اتحاد التدريب

وعرض جمال محمد علي مدير إدارة المدربين على جمال علام بحضور خالد الدرندلي طلب الترجمة وبالفعل جاري ترجمة 100 محاضرة خاصة بالرخصة A إلى اللغة الإنجليزية.

وبذلك أصبحت مصر عضوا فى اتفاقية التدريب الأفريقية ضمن 27 دولة أفريقية نجحت فى إنجاز متطلبات اتفاقية التدريب التى صدرت فى 2018.

وحضر الدكتور جمال محمد علي اجتماع المديرين الفنيين للاتحادات الافريقية عن طريق Zoom Meeting الذي ترأسه الدكتور راؤول كانيدا المدير الفني للاتحاد الأفريقي والذي أوضح انضمام ٢٧ دوله لاتفاقية التدريب الافريقية وتم شرح طرق تنفيذ الدورات وكيفيه اجتياز الدورات للحصول علي الشهاده والرخصة.

وتم تحديد نسبه النجاح للمدرب 70% في كل من نظريات كره القدم وعملي كره القدم والعلوم المرتبطة وقانون كره القدم والانشطة التطبيقية.