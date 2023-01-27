شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: حان وقت الوداع وتمنيت تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعدما تمت إقالته من منصبه وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "لقد حان الوقت لنقول وداعًا! استغرق الأمر 11 شهرًا من العمل الشاق، وخاضت 52 مباراة وفازت بلقب الدوري والكأس".

وأضاف فيريرا، "كنت أود أن أفوز بالكثير، لكن فى كرة القدم لا يمكنك ضمان أي شيء.. أود أن أشكر جميع الموظفين المحترفين فى كرة القدم والطواقم الطبية والإدارية والإدارية".

وتابع، "عناق للاعبين وأتمنى انتصارات كثيرة! المشجعين الذين أحملهم في قلبي لكل الدعم والمودة التي كانوا يحظون بها دائمًا معي في عام 2015 وخلال هذا الموسم.. أتمنى التوفيق للزمالك في الوقت القادم".