شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع طلائع الجيش 2 / 2 فى الجولة الـ16 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد أسوان فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفى أسوان محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج فى الدقيقتين 22 و59، فيما سجل ثنائية طلائع الجيش محمود وادى ومصطفى الخواجة فى الدقيقتين (4+45 و46 ).

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أسوان إلى 19 نقطة ويبقي في المركز التاسع، كما يرتفع رصيد الطلائع إلى 16 نقطة ويبقي في المركز الثاني عشرأيضاً.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وإن كان أسوان هو البادئ بتشكيل خطورة على مرمى الفريقين، وشهدت الدقائق 18 إشهار محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة بطاقة صفراء للنيجيري رافائيل أياجوا لاعب أسوان بعد تدخل على إسلام محارب في وسط الملعب.

وواصل أسوان الضغط على مرمى الطلائع إلى أن سجل محمد حمدي زكي الهدف الأول لزهرة الجنوب فى الدقيقة 22 حيث مرر أحمد خالد كرة إلى محمد حمدي زكي وسدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك مُعلناً الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 22.