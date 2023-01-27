شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع طلائع الجيش 2 / 2 فى الجولة الـ16 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الجمعة، باستاد أسوان فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.
سجل هدفى أسوان محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج فى الدقيقتين 22 و59، فيما سجل ثنائية طلائع الجيش محمود وادى ومصطفى الخواجة فى الدقيقتين (4+45 و46 ).
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أسوان إلى 19 نقطة ويبقي في المركز التاسع، كما يرتفع رصيد الطلائع إلى 16 نقطة ويبقي في المركز الثاني عشرأيضاً.
جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وإن كان أسوان هو البادئ بتشكيل خطورة على مرمى الفريقين، وشهدت الدقائق 18 إشهار محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة بطاقة صفراء للنيجيري رافائيل أياجوا لاعب أسوان بعد تدخل على إسلام محارب في وسط الملعب.
وواصل أسوان الضغط على مرمى الطلائع إلى أن سجل محمد حمدي زكي الهدف الأول لزهرة الجنوب فى الدقيقة 22 حيث مرر أحمد خالد كرة إلى محمد حمدي زكي وسدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك مُعلناً الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 22.
نشط أداء الفريقين بعد هدف أسوان وحاول الطلائع تسجيل هدف التعادل كما حاول أبناء ايمن الرمادي تسجيل هدف التعزيز ولعب محمود وادي كرة رأسية خطرة مرت بجوار القائم لتضييع فرصة على الطلائع.
بعدها مباشرة وصلت كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أسوان عن طريق بلحاج الذي مرر كرة إلى محمد ناجي جدو وسدد الأخير كرة رأسية ارتطمت بالقائم الأيسر لتضييع فرصة على أسوان.
ويتواصل الأداء وسط الملعب وتعرض أحمد بلحاج لاعب أسوان للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي أحتسب فيه الحكم ضربة جزاء لصالح طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة سجل منها محمود الوادي هدف التعادل لينتهي هذا الشوط بالتعادل إنتهى بتقدم أبناء زهرة الجنوب بهدف لمثله.الشوط الثاني
جاءت بداية هذا الشوط حماسية تماماً مثلما كانت نهاية الشوط الأول ، ونجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 حيث سدد مصطفى الخواجة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك عمرو حسام حارس أسوان ، مُعلناً الهدف الثاني للفريق.
وتواصل الأداء القوي بين الفريقين وضغط أسوان بقوة من أجل إدراك التعادل وكان له ما أراد حيث مرر أحمد خالد كرة إلى أحمد بلحاج الذي أرسل عرضية باتجاه ديلسون كاموني لكنها اتجهت نحو المرمى لتسكن الشباك مُسجلاً الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 59.
بعد هدف التعادل إنحصر اللعب وسط الملعب فترة طويلة وحاول الفريقين التسجيل دون جدوى لينتهي هذا اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.