الامارات | مشاركة 190 لاعبا في بطولة "مدن العالمية لأساتذة البادل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم برعاية مجموعة بريد الإمارات البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل‎ بمشاركة 190 لاعباً من المستوى المتقدم، للمنافسة على 6 بطاقات للمشاركة في الجولة التأهيلية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس 2023 المقررة بين 21 و26 فبراير القادم في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وتتألف البطولة التي تقام برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، من 6 جولات ستقام في الشارقة ودبي وأبوظبي (على التوالي) على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع ابتداءً من 27 من يناير وحتى 12 فبراير 2023.

وتشمل البطولة 3 فئات هي: البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستضيف كل جولة بطولة للرجال وأخرى للسيدات.