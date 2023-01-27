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الامارات | مشاركة 190 لاعبا في بطولة "مدن العالمية لأساتذة البادل"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 190 لاعبا في بطولة "مدن العالمية لأساتذة البادل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم برعاية مجموعة بريد الإمارات البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل‎  بمشاركة 190 لاعباً من المستوى المتقدم، للمنافسة على 6 بطاقات للمشاركة في الجولة التأهيلية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس 2023 المقررة بين 21 و26 فبراير القادم في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وتتألف البطولة التي تقام برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، من 6 جولات ستقام في الشارقة ودبي وأبوظبي (على التوالي) على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع ابتداءً من 27 من يناير وحتى 12 فبراير 2023.

وتشمل البطولة 3 فئات هي: البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين من دول ، على أن تستضيف كل جولة بطولة للرجال وأخرى للسيدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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